Pixels et caetera

Que dit mon horoscope dans 20minutes? «Troisième décan: un courant musclé vous oblige à voir la vie avec une loupe, de manière à ne rien rater.» (Oui, je suis Poisson). Est-ce l’effet loupe qui m’a permis de deviner, tandis que je roulais au pas, pris dans le bouchon du soir, le corps d’un homme sous cet amas de couverture, de cartons et de sacs plastiques, oui, c’est bien ça, un homme qui dormait allongé dans la bande d’herbe sale qui sépare le trottoir du parc à chiens où des animaux de race et des bâtards viennent y jouer et faire leurs besoins? Estce «un courant musclé» qui m’a fait ressentir, dans l’excès d’arguments de cette épouse d’avocat chez qui j’étais invité, que derrière son insistance à vanter son nouveau robot cuiseur à 1500 francs (il vous indique précisément les gestes à…