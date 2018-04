Place à la Course de relais en forêt

La 47e édition de la Course de relais en forêt se déroulera dimanche matin. Au stade de Bouleyres, près d’une centaine d’équipes, composées de trois coureurs, tenteront de se départager dès 9 h sur un parcours long de 6 kilomètres. Plusieurs formations se dégagent comme favorites de cette épreuve comptant pour la Coupe LaGruyère, à l’image d’Hauteville ou de la vallée du Flon. Après les relais est prévue une course handisport, à 10 h 40. «Une quinzaine de personnes sont attendues, explique l’organisateur du rendez-vous Benoît Fragnière. Elles s’élanceront du stade pour se diriger vers la forêt de Bouleyres, avant de revenir vers le point de départ.» A partir de 10 h 55, une centaine d’enfants seront également de la partie. A noter qu’il sera possible de s’inscrire sur place. Horaires…