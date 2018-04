Qu’importe leur chrono, pourvu qu’ils aient l’ivresse

1312 marches mènent au sommet du couloir de la Rosablanche, à 3160 mètres d’altitude. Ces escaliers, taillés «sur mesure» par les soldats de l’armée suisse, constituent l’un des passages mythiques de la Patrouille des glaciers.

La fatigue, d’abord, mais surtout des larges sourires. Et une immense satisfaction de l’avoir achevée, cette «fameuse» Patrouille des glaciers. Qu’ils aient eu besoin de six, huit, dix ou quatorze heures pour rallier Zermatt à Verbier, tous les patrouilleurs partagent ce même bonheur d’avoir vaincu, à trois, les souffrances physiques et mentales. Car malgré des conditions météorologiques idoines à la pratique du ski-alpinisme, il a fallu se dépasser pour boucler les 53 kilomètres et quelque 4000 m de dénivelé positif. Un effort vécu forcément différemment par les…