Quand l’énergie solaire s’autoconsomme à plusieurs

Les habitants d’un immeuble ou de constructions voisines peuvent consommer l’énergie solaire qu’ils produisent et ainsi créer une communauté d’autoconsommation. Explications avec Urs Vogt, directeur marketing chez Groupe E.

YANN GUERCHANIK

Peut-être pas une révolution, mais une véritable évolution: désormais, non seulement on a le droit d’autoconsommer son énergie solaire, mais on peut même la partager. Il suffit que les habitants d’un immeuble ou de constructions voisines créent ce qu’on appelle une «communauté d’autoconsommation».

Petit retour en arrière. En mai 2017, le peuple suisse a accepté la nouvelle Loi sur l’énergie. Celle-ci acte la volonté du Conseil fédéral de sortir du nucléaire d’ici 2050. Avec son entrée en vigueur le 1er janvier dernier, les particuliers peuvent…