Avec son look à la Keziah Jones et son tube T’envapas,çavapas!, le chanteur guinéen Moh Kouyaté a déjà tourné dans toute l’Europe. Demain à 20 h 30, ce sera au tour de La Spirale, à Fribourg, de l’accueillir. L’occasion de découvrir son nouvel album FéToki, une ode à sa ville natale de Conakry, où le blues mandingue et la rumba congolaise côtoient le jazz, le funk et la soul sur la piste de danse. www.laspirale.ch.