Récompenser l’innovation

La Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) et la BCF ont lancé hier la 14e édition du Prix à l’innovation du canton de Fribourg. Celui-ci s’adresse à toutes les sociétés établies dans le canton. Dans la catégorie entreprises, pour celles créées avant 2013 (10 000 fr.). Dans la catégorie start-up, pour les autres (30 000 fr.). Parmi les finalistes des deux catégories, la société porteuse du projet le plus durable sera de plus récompensée par la mention Cleantech, d’une valeur de 6000 fr., précise le communiqué de la Promotion économique (PromFR).

Le conseiller d’Etat Olivier Curty présidera un jury de douze membres et la remise des prix se déroulera le 7 novembre à Forum Fribourg, en présence de plus de 500 invités. Les lauréats du concours international Agri & Co Challenge seront…