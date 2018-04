Retour aux frontières des clubs

Daniel Avery

SONG FOR ALPHA

Musikvertrieb

S’il y a bien une époque vers laquelle les producteurs actuels de musique électronique se tournent volontiers, c’est le début des années 1990. Et Daniel Avery le prouve encore une fois dans son dernier album, Song for alpha, en s’inspirant des pionniers du genre. Il y a cinq ans, le Londonien était propulsé sur les devants de la scène électronique grâce à Drone logic, son premier album empreint de techno minimaliste et de mélodies saturées. Aujourd’hui, le minimalisme reste, mais là où les synthétiseurs criaient, se déploient maintenant des harmonies spacieuses. Là où les percussions étaient précises et cinglantes, se trouvent des sons ronds et sombres.

Les pistes de Song for alpha suivent quasiment toutes la même recette: un rythme technoïde lent…