Samedi cinéma

Pourquoi tant de haine?

Troisième épisode de la série Avengers, Infinitywar constitue le pinacle de la construction de l’univers Marvel au cinéma depuis le premier opus, IronMan, en 2008. Dix ans de mise en place des personnages et des différents éléments nécessaires à ce climax (les pierres d’infinité, le méchant Thanos). C’est là la force de ce film: assembler les pièces du gigantesque puzzle laissé çà et là au cours des films précédents tout en réussissant à garder les mêmes acteurs pour assurer la continuité. Inversément, les références et les personnages liés sont la base de cet édifice complexe et du coup leur nombre pourrait nuire à la compréhension de ceux qui n’auraient pas tout suivi. Réalisé par les frères Russo, cet opus ne constitue en fait qu’une première partie longue de…