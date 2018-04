Se reconstruire et raconter

Grièvement blessé lors de l’attentat de Charlie Hebdo, Philippe Lançon raconte ce jour terrible et les mois d’hospitalisation et de convalescence qui ont suivi. Un livre d’une lucidité et d’une puissance exceptionnelles.

ÉRIC BULLIARD

Le plus étonnant, c’est encore la sérénité. Philippe Lançon ne se plaint jamais, ne tombe ni dans la colère ni dans le pathos. Trois ans après l’horreur, Le lambeau raconte l’attentat, sa terrible blessure, sa lente convalescence, avec une puissance extraordinaire et une totale sobriété.

Journaliste culturel à Libération, Philippe Lançon tient aussi l’excellente rubrique «Dans le jacuzzi des ondes», dans Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, il était à la rédaction quand les frères Kouachi ont tué Cabu, Charb, Wolinski, Bernard Maris, Tignous, Honoré et cinq…