Sur les rives du lac, un polar au parfum de poésie noire

Julien Burri

PRENDRE L’EAU

Bernard Campiche, 224 pages

C’est l’histoire d’une mort atroce sur le lac. Un accident, plaide le pilote du canot responsable du drame. Plus probablement un meurtre absurde. Trois ans plus tard, Prendre l’eau suit cinq personnages marqués par la tragédie. Les protagonistes, mais aussi un vieux journaliste qui a enquêté sur l’affaire et un ancien témoin. Autant dire qu’il y a là tous les ingrédients d’un polar et Julien Burri flirte délicieusement avec le genre. Mais, de sa plume de poète, l’écrivain vaudois va largement au-delà de la sombre et simple histoire.

En plus de personnages savoureux (malgré quelques traits presque caricaturaux chez le couple de la haute société), Prendre l’eau est dominé par la masse du Léman, cet être vivant, magnifiquement évoqué.…