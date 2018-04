Télévision - Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05

L’appel aux arbres

Il a beau être un ingénieur forestier, professeur et chercheur en sciences du bois, il croit à des phénomènes qui ne s’expliquent pas toujours. Chercheur atypique, Ernst Zürcher mêle science et spiritualité pour percer les liens mystérieux qui unissent l’arbre et l’homme. Dans son approche du monde végétal, il accorde autant de crédit aux croyances ancestrales qu’aux lois de la physique. «De nombreux savoirs traditionnels sont aujourd’hui vérifiés par la science», estime-t-il. «La dimension énergétique des arbres, leur appartenance aux cycles astronomiques et terrestres, tout s’explique.»

L’île d’Yeu

Si l’île d’Yeu, petit bijou de Vendée au large de Noirmoutier, voit déferler pas moins de 40 000 touristes durant la saison estivale, en hiver, le…