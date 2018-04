Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Coopératives d’habitants, plus belle la vie?

Une solution à la crise du logement et à la spéculation immobilière? Un moyen pour se loger moins cher et mieux, dans des espaces plus conviviaux et respectueux de l’environnement? C’est ce qu’offrent les nouvelles coopératives d’habitation, qui connaissent un succès impressionnant en Suisse romande. Dans l’arc lémanique en particulier, c’est carrément le boom! Dans ce nouveau modèle participatif, les coopérateurs-futurs habitants participent à toutes les décisions. Côté cour ça ressemble au paradis. Côté jardin, c’est loin d’être facile. La Suisse romande, et en particulier l’arc lémanique, connaît un boom des coopératives d’habitation, qui offrent des espaces plus conviviaux et respectueux de l’environnement. Rien que…