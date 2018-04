Travaux à la grande maison des Faverges

Profitant de la dégustation officielle du millésime 2017, l’administration des vignobles de l’Etat a annoncé hier un projet d’assainissement et d’agrandissement de la grande maison des Faverges, à Saint-Saphorin. Ces travaux doivent permettre de soutenir la qualité des vins de l’Etat et de développer des offres d’œnotourisme, de séminaires et de réceptions. Le Conseil d’Etat a validé une enveloppe budgétaire de 4,2 millions de francs.

La bâtisse, construite par les moines de l’abbaye d’Hauterive, date de 1760, selon un communiqué de l’Etat. Les caves ont été imaginées pour vinifier un seul cépage, le chasselas. Leur aménagement ne correspond plus à la tendance actuelle qui prône une diversification avec la production de pinot noir, syrah ou encore merlot. Le projet prévoit d’agrandir cet…