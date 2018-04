Un meurtre sans fin

Zidrou et Springer

LA PETITE SOURIANTE

Dupuis

Prenant comme point de départ Elle était souriante, une chanson de 1908 narrant la vie d’une fille dont l’optimisme triomphe de la mort à plusieurs reprises, Zidrou (scénario) et Benoît Springer (dessin) ont concocté un petit bijou de polar bien noir, bien déglingué et surtout très fantastique. Dans un coin paumé et désertique, Pep élève des autruches depuis treize ans. Treize ans d’enfer matrimonial. Alors, un soir, lassé, poussé par sa belle-fille emplie de haine contre sa mère – et dont il est l’amant – Pep décide de se débarrasser de son épouse. Son sale labeur effectué, il rentre à la maison où il est accueilli par… sa femme. Bien vivante, comme si de rien ne s’était passé, et toujours aussi insupportable. Qui est dans le puits? Ou bien…