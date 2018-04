Une œuvre majeure en trois romans

Je (1959)

LA RÉVÉLATION. Près de soixante ans après sa parution au Seuil, la lecture de Jedemeure saisissante. Son personnage de pasteur tourmenté, révolté par les injustices sociales, reste l’un des plus puissants de notre littérature. Salué par Roland Barthes, lauréat des Prix de Mai et Félix Fénéon, ce roman novateur impose Yves Velan comme une figure à part des lettres romandes. A 34 ans, il publie là son premier roman, mais n’est pas un inconnu: ami de Gustave Roud et de Georges Nicole, il a fait partie des créateurs de Rencontre. Cette revue littéraire publie, en 1950, des extraits d’un roman à venir, D’unmondemauvais. Qui ne viendra pas, Yves Velan préférant détruire son manuscrit. L’anecdote est révélatrice d’une exigence qui traversera tout son travail: l’écrivain…