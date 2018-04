Une (Amélie) Plume légère sur le poids de l'enfance

Dans Unvoiledecoton, Amélie Plume cherche dans son enfance ce qui fait l’adulte d’aujourd’hui. Après quelques détours sur les sentiers du Jura, elle dévoile la difficulté de sa relation avec sa mère. Pour un résultat séduisant où écriture, errance et introspection font bon ménage.

LAURENCE DE COULON

Après toute une vie à écrire sur l’âge adulte et l’impossible dilemme de la maternité et du travail, Amélie Plume retourne à sa terre d’origine, le Jura, et creuse son enfance. La rencontre de son compagnon qui travaillait à Montréal avait valu Chronique de la côte des Neiges sur le Québec et ses expats. Une étape en Côte d’Azur plus tard, Amélie Plume s’était à nouveau établie à Genève. Où elle avait écrit Les fiancés du Glacier Express, l’histoire d’une grand-mère qui fuyait littéralement…