Une plongée à couper le souffle

La BBC, championne des documentaires nature et animaux, donne une suite à Laplanète bleue. Ce nouveau voyage subaquatique, encore plus époustouflant, est à vivre plutôt deux fois qu’une sur RTS2, vendredi 6 avril. Une aventure visuelle sidérante! Non, les mots ne sont pas trop forts pour décrire le documentaire proposé par la RTS2 ce vendredi à 21 h.

Après avoir exploré la faune et la flore sous leurs différents états dans Planète Terre, la BBC a changé de terrain d’expédition. La chaîne phare britannique a tourné Planètebleue, un docu-série qui dévoile les dessous des surfaces océaniques de notre planète. Un deuxième opus vient désormais surpasser le premier grâce aux technologies de pointe mises en œuvre.

Ainsi, dans PlanètebleueII, on découvre les profondeurs inexploitées de l’océan…