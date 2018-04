Véhicule en fumée sur l'A12

Un automobiliste de 20 ans était au volant de la camionette. Il se trouvait à la hauteur de Vaulruz quand, à la suite d'un dérangement mécanique, il a constaté que de la fumée se dégageait du moteur de son véhicule. Le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale a été avisé.

Les corps de sapeurs-pompiers du Centre de renfort de la Veveyse et de la Gruyère ont été sollicitée afin de refroidir le moteur et d'éviter l’embrasement. Le véhicule a été pris en charge par le garage de service.