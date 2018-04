V. Macheret sort des cadres suisses

La nouvelle sélection des cadres nationaux de Swissski a été dévoilée cette semaine. Au niveau des régionaux, Pierre Bugnard (cadre B), Noémie Kolly (cadre C) et Amélie Dupasquier (cadre C) conservent leur rang. Par contre, Valentine Macheret (Le Bry, photo) a perdu sa place au sein du cadre C. Une décision qui était attendue par la médaillée de bronze juniors de super-G. «Je savais à quoi m’attendre avant l’officialisation de la liste. Cette saison, je me suis entraînée à ma sauce, de manière individuelle. Et on sait que ce n’est pas vraiment apprécié. Mais j’avais besoin de changements. Donc la Fédé- ration ne m’a pas fait de cadeaux, étant donné qu’il ne m’a pas manqué grand-chose pour remplir les critères. Ma saison n’a pas été désastreuse, mais mes résultats n’ont pas…