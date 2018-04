Valentine Macheret 7e Suissesse à Meiringen

Les championnats de Suisse se sont poursuivis à Meiringen. Dans le canton de Berne, les slaloms et géants féminin et masculin étaient au programme. Dimanche en slalom, Valentine Macheret (Broc) a réussi une bonne performance en se classant 10e scratch de l’épreuve et 7e Suissesse. Elle a concédé 3’’83 à la lauréate Wendy Holdener. Lors de cette épreuve, Amélie Dupasquier (Broc), Norina Mooser (Bellegarde) et Victoria Murisier (Châtel-Saint-Denis) ont toutes été éliminées. La veille en géant, Valentine Macheret n’a pas terminé l’épreuve. Amélie Dupasquier s’est classée 26e, Norina Mooser 35e et Victoria Murisier 57e. A noter également le 40e rang d’Alexis Monney (Châtel-Saint-Denis) en slalom.