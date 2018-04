Volery et la vallée du Flon s’imposent

La Course de relais en forêt a été remportée par le CS vallée du Flon. Du côté individuel, Yan Volery et Laura Colliard se sont montrés les plus rapides à Bulle.

VALENTIN CASTELLA

«Je préfère être le chasseur que le chassé!» La ligne d’arrivée franchie et le souffle court, Thierry Conus était soulagé. Parti en tête du troisième relais dimanche à Bulle, le sociétaire du CS vallée du Flon savait qu’il n’avait pas intérêt à traîner dans la forêt de Bouleyres. Car, derrière, Jérémy Schouwey, parti avec du retard, revenait sur lui. Finalement, le Glânois a tenu bon pour offrir à son équipe la victoire finale du relais. «J’ai regardé derrière moi à un kilomètre de l’arrivée et je ne l’ai pas vu. Mais j’ai douté jusqu’à la fin.»

Thierry Conus a bien fait de ne pas faiblir durant les derniers…