«Ça commence à trotter dans la tête»

On a beau dire qu’on se concentre sur les matches les uns après les autres, qu’on se focalise sur ses propres performances et pas sur celles des autres. Il n’empêche. Les discours pleins de sagesse n’empêchent pas une réalité qui, forcément, doit faire bouillonner le vestiaire de Bouleyres: chaque weekend, Bulle se rapproche un peu plus de la promotion. Arrivé l’été dernier en provenance de La Tour/Le Pâquier, Simon Puertas (24 ans, technico-commercial domicilié à Bulle) fait l’état des lieux.

Comment l’équipe gère la tension de cette fin de saison?

Franchement, ça va. L’ambiance est très bonne, comme depuis le début de la saison. Mais c’est sûr que l’objectif commence à nous trotter dans la tête. Mais là, on se concentre sur le match de Genolier (samedi à 16 h). Avec quatre points…