«On s’est donné la main et on a travaillé»

Pas facile de disputer un match capital quand on sort de trois défaites. Samedi, les Tourains ont démontré une belle réaction collective pour arracher la victoire à Stade-Payerne (1-0). A confirmer.

KARINE ALLEMANN

Le propre d’une série est de s’arrêter un jour. Et quand elle est négative, le plus tôt est le mieux pour une équipe où le doute est le pire des états d’âme. Pour La Tour/Le Pâquier, mal embarqué après trois défaites successives et soudainement concerné par la relégation, la série a pris fin samedi soir, à la 86e minute d’un match compliqué face à Stade Payerne. Le milieu de terrain – tellement atypique dans ses mouvements– Luis Mendes a subtilisé un ballon dans le camp payernois pour inscrire le 1-0 rageur. «Ce but est arrivé au meilleur moment: tard!» rigolera plus tard…