«Décision incompréhensible»

A propos du projet de Plan d’aménagement local (PAL) à Sorens.

En juin 2016, le Conseil communal de Sorens présentait à l’assemblée communale le projet de révision de son PAL. Nouveauté intéressante et visionnaire, l’introduction d’un périmètre de protection visant à sauvegarder, autant que possible, le caractère villageois du cœur de la localité, compris grosso modo entre le magasin La Chaumière et la route des Versannes, soit une quarantaine de bâtiments. Bien sûr pas tous préservés de certaines transformations pas toujours des plus heureuses. Néanmoins, la grande majorité mérite leur inclusion dans ce périmètre de protection, composé de bâtiments que l’on reconnaît comme caractéristiques d’un cœur de village, aux architectures plutôt homogènes, avec des pans de toits inclinés,…