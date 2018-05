«Nous devrons jouer de manière solidaire»

Battus mercredi soir à domicile par Farvagny/Ogoz (voir ci-dessous), les Gruériens sont actuellement dans une mauvaise passe, avec trois défaites consécutives. Les hommes de Thierry Bally doivent se reprendre ce soir face au Stade-Payerne. C’est le souhait de Marc Aebischer, milieu de terrain de 20 ans, qui défend les couleurs touraines depuis une saison et demie.

Après un premier tour réussi, votre équipe ne parvient pas à confirmer ses bonnes dispositions. Comment l’expliquezvous?

Cet automne, l’équipe était très solidaire et démontrait beaucoup d’envie. Ensemble, on se battait pour aller chercher des points. Aujourd’hui, il me semble que nous n’arrivons pas toujours à adopter cet état d’esprit. Nous l’avons fait face à Bulle, mais pas lors des derniers matches. Le fait que l’équipe…