Dans notre édition du 1er mai, une lectrice déplorait le «goudronnage» de certains chemins dans la forêt de Bouleyres. Sa tribune libre suscite cette réaction.

Je voulais dire à Mme Sallin qu’il y a encore bien des chemins pas modifiés en Bouleyres. Ne serait-ce que la piste Vita. Et qu’il y a des personnes qui apprécient les chemins goudronnés. Les chaises roulantes, les poussettes et ceux qui se déplacent avec difficulté. Vous n’avez pas non plus été dans un chemin caillouteux après une forte pluie où les bûcherons ont travaillé. Pensez aussi aux autres. Michèle Bosson, Bulle