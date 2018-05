«Perte de virilité? Absurde!

Si la maîtrise de la fécondité reste une affaire de femmes, elle devient de plus en plus celle du couple. Nombre d’hommes choisissent de subir une vasectomie. Une opération mineure, qui charrie pourtant de nombreux spectres.

PRISKA RAUBER

La contraception est une affaire de femmes et de fabricants d’hormones. A partir de là, si l’on peut dire, une affaire réglée. Mais de plus en plus d’hommes se saisissent de la question. Considèrent l’idée d’un partage de responsabilité plus équitable.

En dehors du préservatif, leur choix reste limité. L’injection hormonale? Le slip chauffant? Des méthodes qui font encore sourire les médecins eux-mêmes. Donc, pour qui ne veut pas ou plus d’enfants, le moyen de contraception masculine le plus courant reste la vasectomie. Une opération considérée comme…