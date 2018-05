«Se faire plaisir et oublier la pression»

Le chassé-croisé entre le club de Bouleyres et La Sarraz/Eclépens se poursuit ce week-end. Un point seulement sépare les deux candidats à la promotion. Et, s’ils souhaitent conserver la tête du classement, les Gruériens devront revenir d’Echichens aujourd’hui (17 h) avec un résultat positif. Arrivé durant la pause hivernale, le milieu de terrain Yessin Sdiri (21 ans), qui se définit comme un joueur rapide, en est persuadé: son équipe est la meilleure du groupe et peut conser ver son rang jusqu’au terme de la saison.

Bulle a retrouvé le chemin de la victoire et la première place du classement le week-end dernier. Un soulagement?

Ces dernières semaines, on ne parvenait plus à jouer de manière libérée, car on pensait trop au classement et au fait qu’il était interdit de perdre. Face à…