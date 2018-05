Un an après leurs mésaventures lors du bal de fin d’année, la célèbre bande se réunit pour des vacances d’été torrides. Un charmant bungalow va devenir le haut lieu des soirées estivales. Cinq jeunes hommes vont découvrir les liens puissants de l’amitié… et de la super glue. Cinq jeunes femmes vont explorer les mystères de l’amour… et de la règle de trois. Jeudi, à 20 h 40, sur RTL9