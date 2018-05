Au temps où Fribourg vivait son Mai 68

Six personnalités ont raconté jeudi soir leur Mai 68 et les manifestations qui se sont déroulées à Fribourg. Le café historique était organisé dans la salle du Nouveau Monde, par la Société d’histoire du canton de Fribourg. Extraits. MARTINE LEISER

Ils étaient six fortes têtes, jeudi, à venir raconter et confronter leur Mai 68 lors d’une soirée intitulée «Sous les pavés, Fribourg». Un café historique organisé par la Société d’histoire du canton de Fribourg, qui a connu un bel engouement auprès du public, remplissant la salle du Nouveau Monde. Pour se mettre dans le contexte de l’époque, les organisateurs ont rappelé qu’entre 1960 et 1968, l’Université de Fribourg est passée de 1500 à 3000 étudiants. C’est d’ailleurs en ses murs, et à proximité, qu’ont eu lieu les premières poussées…