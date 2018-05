Beau à mourir

Jason A. Hurley / Jeremy Haun

THE BEAUTY, T. I, CONTAMINATION

Glénat

Dans ce qui pourrait être notre société actuelle, avec la même obsession pour l’apparence, le jeunisme, les abdos bétonnés et les rides gommées, imaginez qu’il serait possible d’obtenir tout cela sans fitness, sans laser, sans régime. Que faire? Simplement attraper une maladie sexuellement transmissible… Ici, pas de démangeaison ni de boutons, seulement une petite migraine. Grâce à tous ses bienfaits, The Beauty – c’est son surnom – n’est pas soigné, mais au contraire recherché par beaucoup de monde. Une MST à la mode, qui rend attirant, jusqu’à ce qu’on remarque, trop tard, qu’il y a un prix à payer, bien plus vertigineux. La résistance à cette amère perfection s’organise pourtant et deux agents du FBI se mettent à…