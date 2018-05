Benjamin Gapany gagne aussi à Payerne

L’homme est décidément en forme. Une semaine après sa victoire à Posieux, Benjamin Gapany a remporté sa deuxième fête régionale, dimanche à Payerne. Organisée par le club d’Estavayer-le-Lac, la manifestation a vu le Marsensois s’imposer en finale face à Lario Kramer (Chiètres). Il a fallu un peu plus de trois minutes au fer de lance du Club de la Gruyère pour placer un kurz victorieux et terminer la journée invaincu. Derrière, à noter les 8es rangs et les 56,25 points d’Augustin Brodard (Haute-Sarine) et de Michael Ledermann (la Gruyère) ainsi que les 9es places et 56 points de David Barras (la Gruyère) et Carlo Buchs (la Gruyère). La fête avait attiré 105 lutteurs.