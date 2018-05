Bergamote donne son Thé dansant à La Tuffière

Après La Lisière à Sâles il y a quelques semaines, Bergamote est de retour dans la région: Thédansant se joue ce samedi à la salle de La Tuffière, à Corpataux (20 h). Ce dernier spectacle de la troupe née de la rencontre entre Patrick Lapp et Claude-Inga Barbey prend la forme d’une ode à la vieillesse. Un barman fatigué (Claude Blanc) passe les musiques en fonction de ses humeurs. Des couples (Patrick Lapp et Claude-Inga Barbey) viennent danser et partager quelques tranches de vie. www.latuffiere.org.