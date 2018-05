A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Très chère vanille!

Le prix de la précieuse gousse a décuplé depuis dix ans, surtout ces quatre dernières années. Dans les champs de Madagascar, les fortunes se font et se défont autour de la vanille. Et la criminalité se développe jusque sous les gousses vertes. D’autres pays sont tentés par cette poule aux œufs d’or. Comme les Pays-Bas, qui cherchent à acclimater la capricieuse liane, en l’emprisonnant sous serre. Car la demande en vanille est considérable, en cosmétique et surtout en alimentaire. La grande fabrique Eurovanille dans le nord de la France fournit l’industrie et les grands chefs en vanille naturelle sous toutes ses formes. Pourtant, sous le mot vanille se cache souvent un arôme qui ne doit rien à la gousse. Démonstration au département de chimie…