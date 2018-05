A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

sur la piste de la mangue…

La mangue, ce fruit exotique longtemps très onéreux, est aujourd’hui à la portée de presque toutes les bourses. Avec des prix à la baisse, sa consommation a explosé. Si la mangue est délicieuse crue, mangée à pleines dents, elle a l’avantage de pouvoir se marier aussi bien aux mets sucrés que salés. Pas étonnant qu’elle connaisse un tel succès.

En quelques années, la mangue est devenue le deuxième fruit exotique le plus consommé en Europe après la banane. Et comme la banane, on la trouve désormais toute l’année sur les étals. Les importateurs la ramènent de toutes les zones tropicales, du Brésil, du Pérou, de Thaïlande, d’Afrique de l’Ouest.

ABEs’est intéressé aux mangues de la Côte d’Ivoire, puisque ce pays est devenu en peu de temps le…