Cette envie de bouffer la vie

Hyphen Hyphen était récemment de passage à Lausanne pour la promo de son deuxième album, HH. Rencontre avec ces trois jeunes Niçois, en attendant de les retrouver sur la scène de l’Hôtel de Ville de Bulle, aux prochaines Francomanias.

ÉRIC BULLIARD

Ils ont 25 ans, ils savent où ils vont et y foncent tête baissée. Récompensé en 2016 par la Victoire de la musique Révélation scène, Hyphen Hyphen s’est fait un nom par ses concerts survoltés et une pop électro énergisante, désormais gravée sur un deuxième album, HH. Formé à Nice par quatre amis de lycée, le groupe poursuit l’aventure à trois, rejoints sur scène par la batteuse Zoé. Rencontre avec la chanteuse Santa, la bassiste Line et le guitariste Adam.

Hyphen Hyphen est avant tout réputé comme groupe de scène: que représente la sortie…