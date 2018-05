Comme un exode spatial

Jon Hopkins

SINGULARITY

Domino Records / Irascible

Depuis quelques mois, une bonne partie du public électronique est en ébullition. La cause de cette agitation? Singularity, le dernier album du Britannique Jon Hopkins. Cette fois-ci, le musicien reprend des éléments de ses précédents travaux, principalement Immunity et la bande-son du film Monsters, tout en raffinant son style. Pas de dépaysement, mais une belle amélioration. Balançant entre techno de salon et musique classique, les septante-cinq minutes de l’album semblent raconter un exode spatial. Pour renforcer cette narration, les pistes s’enchaînent parfaitement, le tout étant pensé pour être écouté dans l’ordre.

Ainsi, Singularity, le premier titre, s’ouvre avec une seule note devenant progressivement plus saturée. Le vaisseau…