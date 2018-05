Concerts là-haut pour le Laos

Bonnie & Cloud, Primasch, Jo Mettraux ou encore Claire Huguenin et Malcolm Braff sont à l’affiche du premier Festi’Lao, ce week-end à La Chia.

Active au Laos depuis cinq ans, l’association bulloise l’Asas organise ce week-end son premier festival de musique, à la buvette de La Chia, en collaboration avec la Fédération suisse de raquettes (Swisssnowshoe). Baptisé Festi’Lao, il propose samedi et dimanche des concerts de groupes régionaux.

Le duo Bonnie & Cloud (Seda Riedo et Matthieu Huwiler) ouvrira la manifestation samedi dès 15 h 30, avec ses reprises folk de tous horizons. Suivra un autre duo de reprises, formé par Mégane et Lucille Jacquat (17 h 30). A 20 h, place à Agathe Blues Band, formation fribourgeoise qui revisite les standards du blues des années 1920 à 1960 et joue aussi ses…