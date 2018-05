Coralie Ambrosini en 11’’78 sur 100 m

A Zofingue, Coralie Ambrosini a réussi une très belle performance sur 100 mètres. Ce week-end, la Bulloise a en effet remporté la finale – disputée avec un vent favorable limite de 2 m/s. – grâce à un temps de 11’’78. Elle a ainsi battu son record personnel et elle a décroché la deuxième meilleure performance cantonale. Le record est toujours détenu par Michelle Cueni en 11’’72. Alizée Rusca (SA Bulle) s’est également distinguée en réalisant ses meilleurs temps sur 100 m (12’’33) et 200 m (25’’03). A noter également la performance d’Alina Pochon (Neirivue) sur 1500 m (5’17’’83) et celle de François Ammann sur 800 m (1’58’’81). VAC