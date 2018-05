Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

RUIT DE COULOIR À FRIBOURG. Il semblerait que Didier Castella, qui n’a pas eu le choix de sa Direction, ait envie de marquer le changement et la rupture dont il est porteur par un geste fort: sa Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts pourrait changer de nom et s’intituler à l’avenir Direction des forêts, de l’agriculture et des institutions, l’important étant, bien sûr, que l’agriculture reste au centre.

FÊTE DE LA DANSE à Fribourg, ce week-end: parmi les performances, l’accès au sommet de la tour de la cathédrale aux couples qui pourront y danser un slow. Quelle excellente idée, qui fonctionne à merveille dans le sens de la montée. Dans l’autre sens, en revanche, ça ne marcherait pas: faire descendre l’Eglise sur les pistes de danse (d’ailleurs, ça…