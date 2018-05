Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PEUT-ÊTRE N’AVEZ-VOUS PAS ESTIMÉ, derrière la subtilité des propos du spécialiste mandaté par Bulle pour analyser la situation de la ville, et publiés dans notre édition de jeudi, les risques à venir qu’il prédit… Que dit ce spécialiste? «Bulle a une typicité tournée vers le shopping… on peut donc faire de son activité commerciale un véritable produit touristique» en installant des tanneurs, des couturiers et des courtepointiers dans des vitrines au centre-ville – ça, c’est pour le commerce de proximité – et du coliving, soit de l’habitat partagé dans des appartements où la hauteur de plafond «ne doit pas être figée» pour ne pas exclure des activités futures auxquelles personne ne pense aujourd’hui. Donc, si l’on croit ce prophète, il va falloir s’y préparer: partager…