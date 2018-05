MERCREDI, À 20 H 05

Quand on pense aux fans, on a tous en tête des adolescentes hystériques et hurlantes, mais cette image n’est pas forcément fidèle à la réalité. L’émission décrypte ce phénomène pour comprendre à quoi répond ce besoin d’admirer et d’aduler une célébrité. Comment expliquer un attachement aussi fort? A quel âge commence-t-on à être fan? En quoi le fait d’être fan participe à la construction de l’identité? Loin des préjugés, Dans la tête de s’est plongé dans la tête d’un fan.

Quête identitaire, recherche de modèle, besoin d’un attachement fort… autant de facteurs qui conduisent les adolescents, tout particulièrement, à se passionner pour une célébrité. Fan de Johnny, «à la vie, à la mort», Elisabeth se souvient de son premier concert le 4 juin 1974: «C’était comme un…