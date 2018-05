Des retrouvailles avec Bergamote

Vingt ans déjà que Monique et Roger ont commencé à faire rire avec leur humour singulier, fondé sur une impitoyable observation du quotidien: créé à la radio en 1996, Bergamote prenait vie sur scène deux ans plus tard. Aujourd’hui, Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp et Claude Blanc s’offrent un Thé dansant qui passe ce samedi par La Lisière, à Sâles. Ce nouveau spectacle reste dans le même univers, mais avec son lot de changements. Les personnages, par exemple, ne s’appellent plus Monique et Roger: les comédiens interprètent différents couples et situations. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est leur sens du dialogue, cet art unique de mêler rire et mélancolie, en partant de petits riens où chacun se reconnaît. Et ces trois talents qui se complètent à la perfection. EB

