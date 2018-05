Des Suisses à Moscou

VENDREDI, À 20 H 10

Parmi les douze millions d’habitants que compte Moscou, retrouver, parmi eux, six Suisses qui s’y sont installés s’apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin! Coup de chance: nous en avons débusqué six! Que venaient-ils chercher dans la capitale russe? Les charmes et difficultés de leur vie moscovite n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Datcha, chachlyks, kvas, et autres termes russes feront prochainement partie de votre vocabulaire! Rencontrez Svetlana, Dominique, Julie, Roland, Dorothea et Lorenz.

Une charmante datcha, située à Tchekhov, à une soixantaine de kilomètres au sud de Moscou. Julie Bächtold, bernoise d’origine, y a emmené sa fille Vera. C’est ici que Vera passera l’été avec ses grands-parents paternels russes. Quinze ans que Julie vit…