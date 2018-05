Deux sœurs réunies sur la route du deuil

Les comédiennes Anne-Marie Yerly et Shin Iglesias jouent Deux petites dames vers le Nord, ce samedi à L’Arbanel.

ÉRIC BULLIARD

La saison de L’Arbanel s’achève avec Deux petites dames vers le Nord, une pièce signée Pierre Notte et mise en scène par Alexandra Thys, avec les comédiennes Anne-Marie Yerly et Shin Iglesias. Samedi à la salle de Treyvaux, elles interprètent deux sœurs qui se lancent dans une sorte de road movie, avec sous le bras l’urne contenant les cendres de leur mère. Au décès de leur maman âgée, Annette et Bernadette décident en effet d’aller annoncer cette disparition à leur père, quelque part dans le Nord. Elles vont vivre une série d’aventures, tout en renouant les liens de leur enfance, y compris les chamailleries de leurs jeunes années.

