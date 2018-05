Deux succès à domicile pour les Bullois

Le championnat de la Ligue suisse romande de baseball a commencé pour la formation bulloise des Red Sox. A l’occasion de leur premier rendez-vous à domicile, les Gruériens ont remporté leurs deux rencontres. Le week-end dernier, ils ont premièrement battu Genève Tigers sur le score de 19-4 lors d’une partie durant laquelle les hôtes ont rapidement pris l’avantage. Puis, les Red Sox ont affronté Sierre Beavers. Moins en réussite, ils ont laissé aux Valaisans un petit espoir de l’emporter, avant de se reprendre et de gagner 17-6 en cinq manches. Au classement, les Gruériens occupent le troisième rang avec un bilan de quatre succès et deux défaites. Prochain rendez-vous: le samedi 2 juin à Bulle, face aux Sierre Beavers et aux Lausanne Indians.