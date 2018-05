Deux succès en interclubs pour les Bullois

Les interclubs ont commencé pour le TC Bulle, qui abrite les deux meilleures formations de la région, en 1re ligue. La première garniture gruérienne a remporté ses deux premières confrontations, face à Morges (9-0) et Villeneuve (6-3). L’équipe formée de Vincent Berset (R2), Maxime Pichonnaz (R2), Vincent Morard (R3), Arthur Python (R4), Matteo Russiniello (R4) et Alexis Tornare (R4) occupe actuellement la première place du classement. Elle affrontera Grand-Saconnex le 26 mai. De son côté, la deuxième équipe connaît moins de réussite, avec deux revers en autant de rencontres, face à Versoix (7-2) et Geneva (9-0). Les Bullois accueilleront Gland le 26 mai.