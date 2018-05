Du blues-rock à la ferme

The Inspector Cluzo

WE THE PEOPLE OF THE SOIL

Fuckthebassplayer Records

Quand ils ne sont pas en tournée (quelque 800 concerts en dix ans dans près de 60 pays), ces deux gars élèvent des oies dans leur ferme de Gascogne. Ce n’est pas un simple détail biographique: en rachetant cette exploitation, The Inspector Cluzo franchissait un pas supplémentaire dans l’indépendance. Le duo était déjà son propre manager, le voici en auto-alimentation, dans un quotidien qui ressemble à sa musique: simple, direct, rude, proche des racines. Roots, en bon français. Enregistré à Nashville avec le producteur Vance Powell (qui a travaillé pour Jack White et Arctic Monkeys), We the People of the Soil sent la terre et la sueur. Pour ce sixième album, The Inspector Cluzo a réduit son blues-rock à l’essentiel:…