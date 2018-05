Du hip-hop avec l’accent du Québec

En début d’année, Les Inrockuptibles écrivaient de Loud qu’il était «le rappeur québécois que toute la France attendait». Et un peu la Suisse, aussi. L’interview annonçait «deux concerts immanquables» à Paris, et voilà que demain vendredi, ce même Loud joue à Ebullition. Immanquable, donc. Son premier album, sorti l’an dernier, a rapidement propulsé ce jeune Québécois au sommet des charts de la Belle Province. Sa venue à Bulle sera aussi l’occasion de vérifier que le hip-hop de là-bas a ses spécificités, ne serait-ce que par une filiation nettement marquée U.S. et une utilisation décomplexée du franglais. Mêlant humour et sujets sérieux, Loud s’est d’abord fait connaître au sein du trio Loud Lary Ajust, avant de poursuivre en solo. Son album, Une année record, a été lancé par la chanson…