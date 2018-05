Echichens - Bulle 1-3 (0-2)

Buts: 28e Luwawa (0-1), 33e Luwawa (0-2), 67e Cuba (1-2), 87e Rodrigues (1-3).

Bulle: Grivot; Dos Santos, J. Yenni, Mabanza, Afonso; Sdiri, Puertas (75e Grumser), A. Yenni, Luwawa; Tosato (85e Théraulaz), Rodrigues. Entraîneur: Cédric Mora.

Week-end parfait pour le FC Bulle! Les hommes de Cédric Mora ont fait le travail en gagnant 1-3 à Echichens et, Farvagny ayant eu la bonne idée de s’imposer à La Sarraz/Eclépens, les voilà avec quatre points d’avance sur leur dauphin.

«On a pris le match au sérieux et par le bon bout! apprécie l’entraîneur bullois. Notre première mi-temps a été incroyable, avec deux magnifiques buts (de Luwawa). On a joué très haut sur le terrain et on a récupéré nombre de ballons. Avec toutes les occasions qu’on s’est créées, on aurait pu mettre davantage de goals.…